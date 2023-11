Aseguran que Spears lanzará segundo libro, ahora sobre su ex

CIUDAD DE MÉXICO.-La cantante Britney Spears está en proceso de escribir su segundo libro de memorias y en este abordará su divorcio con Sam Asghari, afirmó una fuente anónima a la revista US Weekly.

La fuente reveló que Spears no busca causar problemas a Asghari, a quien la cantante denomina en repetidas ocasiones como "un regalo de Dios", por lo cual solo quiere abordar el tema para explicar, desde su perspectiva, qué fue lo que salió mal en su matrimonio.

"Britney no busca una persecución hacia Sam. Ella solo quiere hablar de porque terminaron su relación", dijo la fuente.

La cantante de "Toxic" mencionó brevemente a Asghari en ciertas partes de su libro, pero en cada mención había una efusiva intención de halago hacia el modelo de 29 años.

"Amo lo estable que es. Me encanta que ni siquiera bebe. Supe que lo quería en mi vida de inmediato. La química con nosotros al principio fue una locura. No podíamos quitarnos las manos de encima", escribió Spears en un párrafo de su libro "The Woman In Me".

Por su parte, Asghari desde hace meses expresó abiertamente su apoyo al libro de Britney, antes de que saliera a la venta, y mencionó haberse sentido conmovido por lo que la cantante estadounidense escribió de él.

"Para ser honesto, eso me hizo sonreír. Estoy muy orgulloso de ella y espero que se apodere del mundo", declaró.