Arturo Carmona se aventó con Dulce

Por: Agencia Reforma

Enero 04, 2025 -

Desde que la conoció, en 2011, durante la primera etapa del musical "Perfume de Gardenia", Arturo Carmona descubrió en Dulce a una mujer sencilla, cuyo lema era ayudar al prójimo y quien además vio en él la madera para convertirse en cantante de música regional mexicana.

"No podemos dar crédito a una noticia tan lamentable. Los que convivimos con ella vimos que hasta hace muy poco no tenía indicios de dolor, nunca dio señales de que estaba enferma", expresó Carmona.

"Al contrario, fue una mujer siempre muy fuerte, muy profesional, porque cumplía al cien por ciento lo que le tocaba hacer en ´Perfume de Gardenia´; también la vi trabajando en la obra Las Leonas o en sus conciertos siempre fuerte, sin ningún indicio de que se sintiera mal".

Aunque la conocía de tiempo atrás, en 2011 pudo convivir de manera directa con la intérprete de "Lobo", al coincidir en la obra de teatro, donde Dulce desempeñó el personaje de Sonia.

Cuando se retomó en 2024 la puesta, la cantante interpretó a Victoria, madre de Gardenia (Aracely Arámbula).

"Dulce insistía mucho en quererme hacer cantar, darme clases de canto y todo. Cada que nos veíamos me decía ´Te estoy esperando para darte tus clases de canto´. Al final me hizo unas dos o tres pruebas de canto y me dijo que me veía posibilidades y pues, bueno, es algo que en su momento retomaré y obviamente la recordaré con mucho cariño", dijo el actor.

"En una reunión que tuvimos allá por 2011 me escuchó cantar y me dijo: ´Ven para acá, cántame esto´. Ahí me estuvo probando, me puso a vocalizar y me dijo: ´¿por qué no te has aventado a cantar? Yo te veo con mariachi, te veo, obviamente, en el regional mexicano; tienes todo para hacerlo".