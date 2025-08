Hospitalizado en Roma

El cineasta Francis Ford Coppola fue hospitalizado ayer en el Policlínico Tor Vergata de Roma tras presentar una arritmia cardíaca inesperada que llevó a posponer una cirugía programada.

El ganador del Óscar, de 86 años, ingresó al hospital por la mañana para someterse a un procedimiento cardíaco, pero los médicos decidieron mantenerlo en observación luego del evento inesperado, informaron medios internacionales.

Coppola se encontraba en Italia para participar en el Festival Magna Grecia, celebrado en Calabria, donde presentó su más reciente proyecto, Megalópolis.

"Los jóvenes me dicen que el mundo es un desastre, pero yo les digo que no hay problema que la humanidad no pueda resolver. Debemos construir un futuro grandioso y hacerlo juntos por el bien de nuestros hijos", dijo durante su participación.

Además de su actividad creativa, el director de El Padrino y Apocalypse Now ha pasado gran parte del verano explorando locaciones en Italia para su próxima película, la cual planea comenzar a filmar este otoño.

El director mantiene un fuerte vínculo con su herencia italiana, especialmente con la región de Basilicata, de donde emigró su abuelo Agostino a principios del Siglo 20.

En 1989 fue nombrado ciudadano honorario de Bernalda, localidad donde posee una antigua residencia que planea convertir en hotel. Además, impulsa proyectos para revitalizar la zona costera de Metaponto, junto al mar Jónico.

Por ahora, no se han emitido declaraciones oficiales sobre el estado de salud del cineasta.