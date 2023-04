Se retracta de arremeter contra María León

María León reveló que luego del escándalo, Marcos la llamó para ofrecerle una disculpa, explicándole que su ira había sido desatada por el hecho de que un amigo suyo no pudo integrarse al proyecto.

"(Me dijo) María, la verdad quiero marcarte para pedirte una disculpa porque no era directamente contra ti me calenté, porque mi amigo no quedó en la audición", León tomo como buen gesto que la joven tuviera la iniciativa de llamarse para reconocer su error.