Agradece las acusaciones de canibalismo

Ciudad de México

A tres años de que Armie Hammer fuera acusado de canibalismo en redes sociales y perdiera papeles en Hollywood, el actor se sinceró y compartió que gracias a esa situación pudo encontrar tranquilidad.

En el podcast Painful Lessons, la estrella de Llámame Por Tu Nombre dijo que a raíz de todo el escándalo, su carrera fue arruinada y tuvo que buscar otras opciones y ahora se siente feliz de estar fuera de Hollywood.

"Lo que sea que haya dicho la gente, lo que sea que haya sucedido, ahora estoy en un lugar de mi vida en el que estoy agradecido por cada detalle, porque donde estaba en mi vida antes de que me sucedieran todas esas cosas no me sentía bien, nunca me sentí satisfecho, nunca tuve suficiente, nunca estuve en un lugar donde estaba feliz conmigo mismo.

PENSÓ EN EL SUICIDIO

Nunca supe darme amor, nunca supe cómo autovalidarme, pero tenía ese trabajo en el que pude obtenerlo de tanta gente que nunca tuve que aprender cómo dármelo a mí mismo", compartió.

Pero antes de poder sentirse agradecido, Hammer reveló que pasó por un momento difícil e incluso su salud mental se vio afectada, al grado de pensar en el suicidio.

"Hubo muchas ocasiones en las que pensé que ya no podía soportar esto. Estaba sintiendo odio... así que simplemente entró... hubo un momento en que estaba parado en la orilla y nadé muy lejos y me quedé ahí tirado... un intento de suicidio a medias... Pero pensé que no podía hacerle eso a mis hijos", agregó.

Hace dos años se dio a conocer que el actor trabaja en un hotel ubicado en las Islas Caimán, donde vende tiempos compartidos.

"Vende tiempos compartidos, la realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de trabajar todos los días para mantener a su familia", mencionó una fuente anónima a Variety.