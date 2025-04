Regresa a la televisión

Tras dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su hijo León, hoy de 7 años, Arleth Terán decidió reactivarse como actriz y su regreso lo hace en medio de "Juegos de Amor y Poder".

De la mano del productor Carlos Bardasano, la actriz originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, interpreta a Bertha Rodríguez en la historia estelarizada por Claudia Martín, Araph Bethke, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva, que se transmite por Las Estrellas a las 21:30 horas.

VUELVE COMO VILLANA

"Sí, es un regreso importante para mí porque vuelvo a las villanas que siempre me han caracterizado como actriz. Vuelvo por la puerta grande y es un gran acierto, porque cuántos años de mi vida los he dedicado a esta profesión. Me doy cuenta que todo lo que trabajé desde chiquilla ha dado frutos", explicó Arleth.

"Tuve la oportunidad de alejarme un rato para estar al cien por ciento con mi hijo y de alguna manera regresar con toda esta expectativa con la gente que no me ve desde hace mucho en la pantalla chica".

La historia de suspenso y policiaca que inició el pasado 31 de marzo, muestra a Arleth como una fiscal empoderada, aguerrida y moderna que sabe manejar los hilos de la cúpula del poder.

La tamaulipeca decidió alejarse de los reflectores cuando nació su hijo León, pues decidió dedicarse a su rol de mamá 24/7.

"Cuando yo me propuse ser mamá y Dios me dio ese regalo, quise ser mamá de tiempo completo, dedicarme a mi hijo de todo a todo, llevarlo al kínder, traerlo. La verdad, ha sido un trabajo enorme, muy difícil porque te esclaviza muchísimo; por eso admiro a las mujeres que son mamás solteras", expresó la actriz de 48 años.

CONTENTA Y PLENA

"Yo tengo la fortuna de contar con el papá de León y nos ´campechaneamos´ muy bien con todas las actividades del niño. Aquí como mamá también aprendí muchas cosas; en ese sentido me siento muy contenta y plena en este momento de mi vida porque sigo cumpliendo con mis actividades en casa y a la vez regresando a las telenovelas haciendo lo que me apasiona".

Contó que cuando nació su hijo se dijo a sí misma que se dedicaría de lleno a su cuidado los primeros 7 años, porque son los más importantes en la formación de un ser humano.