Sin escándalos

El actor Ariel López Padilla, quien se encuentra de visita en Reynosa por una master class de danza, también se dio tiempo de hablar en entrevista de su retorno a la pantalla chica con ´Los Ricos También Lloran´.

Comentó que volvió a televisa con un remake clásico, como lo es ´Los Ricos TambiénLloran´ y regresó a nuestro país para estar al lado de su hija María; al respecto mencionó: "Decidí volver para estar al lado de mi hija María, pues creo que como artista debe tener un equilibrio y si sacrificas a tu familia, el éxito no es completo. Ella había perdido a su mamá; regreso y encuentro a mi ahora esposa con quien tengo dos hijos.Yo no soy de los que sacrifico a mi familia".

CARRERA ÍNTEGRA

Este actor que subiera al punto máximo de la fama con la telenovela "Corazón Salvaje" que aún sigue en la cúspide en países europeos, como Italia, ha sabido llevar a buen puerto su carrera, pues nunca ha alimentado su fama con escándalos, al respecto explicó: "He tenido capítulos amargos en mi carrera, yo creo que el trabajar, envejecer y demostrar su valía, es algo por lo que me rijo; nunca quise envolverme en un desgaste de escándalos y vivir del escándalo".

Acerca de la telenovela de "Corazón salvaje" mencionó: "La acaban de repetir en Italia, ¿qué pasa con esa historia? que ahí hay talento disidencias, grandes actores, excelente dirección. El universo conspiró para surgiera la trama de un hombre que quiere ser reivindicado y recupera su identidad, por lo que la trama siempre será vigente".

¡NO A NARCO SERIES!

A pesar de que estuvo 9 años sin trabajar en televisión, Ariel ha tratado de mantenerse al margen de las narco series y aseveró: "Después de grandes telenovelas, llegó la novela seudopoliciaca, que es entre el libro vaquero y libro rojo: son las narcoseries; es un poco lo que hacía Mario Almada o los videohome, pero le hace un buen marketing y la embellecen, pero ahí prefiero hacerme a un lado, muchas veces tienen un doble discurso y terminas haciendo algo que alimenta es idea; prefiero fundar casas de Cultura, ése será mi mejor legado".

SU MISIÓN COMO ARTISTA

Ese amor al arte tiene una causa: ayer me dicen en el avión cuando venía a Reynosa ¿A qué viene?, ¿No le da miedo? y mi respuesta fue: "No aquí es donde me necesitan, aquí necesitan arte; si yo quisiera estar cómodo le diría a mi manager que me lleve a las alfombras rojas a Los Ángeles.Muchas veces la industria y la fama puede llegar a apartarte del objetivo. Los artistas tenemos una responsabilidad una misión en la sociedad es construir una sociedad con valores y armonía".

¡TODO BIEN CON MARÍA!

Ariel y su hija María han sido víctimas de falsos rumores, de que no se ven y que hay una mala relación, sobre esto el actor comentó: "Desde que regresé a México estoy presente en la vida de María; mi objetivo es ser un guía para ella; siempre le he dicho yo no soy tu amigo, soy tu papá" Además también dijo: "Yo le di su primera cámara fotográfica pues reconocí su talento y vocación por la fotografía; pero yo no cuestiono sus decisiones, la rodeo de información para que tome la mejor decisión; pero ella es la que decide, ella sabe que es una gran responsabilidad ser una figura pública. Ha viajo mucho este año, y lo único que le digo es ´vive tu vida´; yo trato que ella esté muy clara en sus decisiones, que muchas veces nos cuesta mucho trabajo aceptar, pero hay una frase ´Que sufra para que aprenda´. Siempre trato de estar con ella en sus momentos difíciles.

APOYO ANIMALISTA