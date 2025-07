Ariana Grande niega retiro y anuncia gira para 2026

Ariana Grande dejó claro que, pese a su creciente presencia en el mundo del cine, la música continúa siendo el eje central de su carrera.

A través de redes sociales, la actriz y cantante, de 32 años, desmintió los rumores sobre un posible retiro de la música, asegurando que está encontrando el equilibrio entre sus diferentes proyectos creativos.

"Es una tontería de su parte asumir que solo porque estoy muy ocupada con tantas cosas planeo abandonar el canto y la música... ¡¡¡es y siempre ha sido mi sustento. Habrá que hacerle espacio a todo", escribió.

En 2024, Grande lanzó Eternal Sunshine, su séptimo álbum de estudio, y posteriormente su edición deluxe con temas adicionales. Aunque no hizo una gira para promocionarlo, adelantó que planea realizar conciertos más íntimos en 2026.

"Estoy encontrando un equilibrio entre muchos proyectos y esfuerzos que me encantan, y haciéndolo a mi manera... así que estoy trabajando en un plan para cantarles a todos el año que viene. Aunque sea solo un ratito. Los quiero", añadió.

Actualmente, Ariana está inmersa en la promoción de Wicked: For Good, la esperada película que se estrenará el próximo 21 de noviembre.

Además, forma parte del elenco de voces del filme animado Oh, the Places You'll Go, dirigido por John M. Chu.

En un comunicado a Variety, un representante reiteró que la música sigue siendo la prioridad para la intérprete de "We Can't Be Friends".

"Le encanta la oportunidad de profundizar en la actuación y se mantiene muy involucrada en sus diversos negocios. Dicho esto, Ariana siempre ha sido y sigue siendo música ante todo.

"El objetivo es encontrar un ritmo donde todas estas salidas creativas puedan coexistir, y está en pleno proceso de construir ese equilibrio", afirmó.