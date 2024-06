Ariana Grande causa polémica

Ciudad de México.- La elección inesperada de Ariana Grande para su invitado ideal en una cena hipotética desató un intenso debate en línea, ya que su respuesta contrasta notablemente con la imagen tierna y positiva que normalmente proyecta.

Durante su reciente participación en el podcast "Podcrushed", la cantante de "We Can't Be Friends" reveló que en el pasado dijo a un grupo de seguidores jóvenes que su invitado soñado en una noche especial sería Jeffrey Dahmer, el asesino serial que mató y desmembró a 17 hombres entre 1978 y 1991.

"Estaba fascinada por los asesinos en serie cuando era más joven", explicó Ariana, quien recordó en ese entonces estaba en medio de las grabaciones de "Sam y Cat" y sus primeros pasos en la música.





LE FASCINA

Según su historia, la reunión fue con admiradores y sus padres, cuando alguien planteó la pregunta de con quién cenaría, si pudiera elegir a cualquier persona fallecida.

"Yo pensé, 'Oh, qué tierno'", expresó Ariana, agregando que consultó a los padres si podía responder con total sinceridad. "Ellos dijeron, 'Claro, ¿cuál es la respuesta?' y yo respondí, 'Bueno, Jeffrey Dahmer es bastante fascinante'".

Ariana añadió que aún le intrigaría conocer a Dahmer para entender cómo funcionaba su mente, aunque como sabemos esto no es posible, dado que Dahmer falleció tres años después de iniciar su condena en 1994.

Aunque Ariana no suele buscar la polémica, sus comentarios no fueron bien recibidos por los usuarios de internet, quienes compartieron el video de sus declaraciones en Reddit. Un usuario expresó: "No estamos bromeando sobre un asesino en serie que mató impunemente porque a la policía no le importaban los hombres negros ni los homosexuales".





PERTURBADOR

Otro destacó que el interés por personajes con enfermedades mentales a menudo surge debido a la popularidad que ganan en series y películas, como en el caso de la miniserie de Netflix sobre Dahmer. "La gente ha convertido los crímenes reales y los asesinos en serie en entretenimiento superficial, olvidando a las víctimas reales y a sus seres queridos que aún están vivos. Es deshumanizante y perturbador que se trate como un tema divertido para un podcast cuando se habla de terror".

Además, algunos criticaron desde el inicio la anécdota de Ariana, argumentando que fue inapropiado compartirlo con un público más joven y que debería haber elegido a alguien más aceptable como ejemplo. "La emoción excesiva con la que lo dijo ahora me hace esperar que no lo haya expresado de esa manera en el pasado", comentó otro usuario.

Hasta la fecha, Ariana Grande no ha hecho comentarios adicionales sobre lo dicho en el podcast.

LE CAUSA INTERÉS

