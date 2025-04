Aria Bela: Debut musical de la streamer Ari Gameplays

La reconocida streamer y gamer mexicana, Ari Gameplays, ahora conocida como Aria Bela, ha dado un salto en su carrera como creadora de contenido, abrazando su pasión por la música.

El martes, Aria Bela hizo su debut como cantante en un evento privado llamado Ariatopia, exclusivo para fans y medios, donde presentó su nueva etapa en la música y estrenó su canción "Pilates", junto con su video oficial.

La comunidad de fans de Aria Bela, que supera los 75 millones de seguidores en redes sociales, ha sido testigo de su evolución y ha encontrado inspiración en su valentía y determinación.

El evento se realizó en las instalaciones de Backstage, donde los fans pudieron ser testigos de su debut y pudieron interactuar con diversas actividades relacionadas con la trayectoria de Ari Gameplays. Al mismo tiempo fue transmitido por Twitch.

Aria Bela, en entrevista exclusiva, adelantó todo lo que viene para su nueva era.





¿En qué consiste esta nueva era?

"Ha sido una larga espera, más de dos años que he estado trabajando en secreto. Me emociona ya volver y regresar a esa dinámica donde saben todo de mí y también de que conozcan una nueva etapa mía que es la de la música, donde ya dejo de ser solo Ari, sino también me convierto en Aria Bela."





¿Qué te inspiró a hacer música?

"Desde que estoy chiquita crecí con música, mi familia es muy musical. La música mexicana siempre estuvo en mi crecimiento, Alicia Villarreal por ejemplo. Que padre ser la nueva como pop star, pero regia. Es todo un universo de mi estética."





¿En un futuro te gustaría colaborar con tu música en algún videojuego?

"Wow. Estaría muy cool. Fortnite últimamente hace todo lo de música, hace conciertos, mete las skins de artistas, pone los emotes de baile, eso 100 porciento es un sueño enorme para mí, que ojalá y se me cumpla, y más porque he trabajado tantas veces con Fortnite que me cumplirían de verdad mi deseo más grande."

¿Cuál es el género que predomina en tu música?

"Definitivamente van a encontrar pop, es lo que te puedo decir, muy popera, pero también me gustan otros géneros y disfruto de bastante estilos de música, entonces no me quiero cerrar a ningún género. Principalmente es pop y es muy rosa."





¿Cómo percibes a toda la comunidad que te sigue?

"Yo estoy súper agradecida con mi comunidad, siempre se han comportado muy lindos, y siempre me han estado apoyando en las buenas y en las malas, yo quería llegar todavía más lejos con ellos. Yo pensaba, como puedo conectar cuando no estoy en stream. Eso es como un paso nuevo, donde ellos pueden escucharme en cualquier momento, cuando tus feelings van con el mood."

La canción "Pilates" ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming, además de que al finalizar el evento la intérprete anunció las fechas de sus próximos temas musicales: "Online" el 15 de mayo, "Gameboy" el 6 de junio y "Wiffy" el 26 de junio.