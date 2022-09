Luce Meghan Markle aretes obsequiados por la Reina

En una entrevista con Oprah, Markle, de 41 años, aseguró que dicho juego de aretes se le fue entregado durante un viaje a Cheshire, antes de su matrimonio con el Príncipe Enrique.

"Desayunamos juntas esa mañana, y ella me había dado un hermoso regalo, y realmente me encantó estar en su compañía. Me dio unos hermosos aretes de perlas y un collar a juego", señaló.