"Que ni le busque": Arath de la Torre lanza fuerte advertencia

El nombre de Arath de la Torre se ha convertido en tendencia en las redes sociales luego de que se viralizara un video en el que, presuntamente, lanza fuertes amenazas hacia uno de sus excompañeros.

En las redes sociales ha comenzado a circular un clip de una de las conversaciones que el conductor tuvo con gran parte de los habitantes y en que hablaban sobre la polémica participación de Adrián Marcelo dentro del reality. Y es que, el youtuber, se destacó por las constantes agresiones y comentarios que lanzó en contra del resto de los inquilinos, en especial Gala Montes y Arath de la Torre.

Marcelo terminó por abandonar el reality el pasado 3 de septiembre, después de un enfrentamiento en vivo contra la actriz y que causó que varios de los patrocinadores del proyecto decidieran retirarse. A pesar de que ya han pasado varios días, y ante la falta de explicaciones, los participantes han seguido especulando al respecto.

Ahora, Arath reveló que antes de participar en este proyecto su familia, específicamente su esposa, era gran fan del youtuber, por lo que llegó a creer que podrían hacer buen equipo; sin embargo, después de los ataques que recibió, su percepción pudo haber cambiado radicalmente:

"Mi mujer era fan de él, pero ahorita lo ha de aborrecer, se metió con sus hijos", le dijo De la Torre a Mario Bezares.

Pero, lo que ha causado gran indignación en las plataformas digitales son las advertencias que le habría hecho al influencer y en las que afirma que la familia de Susy Lu conoce gente influyente.

"No sabe mi suegro con quién se lleva, mejor que ni le busque", agregó.

Aunque el presentador de "Hoy" jamás menciona nombres, muchos de los usuarios afirman que podría tratarse de nexos con algún grupo criminal, por lo que han pedido a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación. Además de que lamentaron que haya caído en los mismos actos que tanto condenó.

"Él está aprobando la violencia diciendo que no sabe a quién conoce su suegro. Está promoviendo la violencia", "Qué gravedad las palabras de este señor, si supiera que Culiacán ya está volando entre balaceras y haciendo esos comentarios tan desatinados", "Esperemos que le pregunten en el programa a qué se refería con eso", "¿Ya vieron quién es el villano?", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, la familia del también actor no ha dado ningún tipo de declaración al respecto; quienes sí han salido a defenderlo son sus fans y varios televidentes, pues aseguran que en ningún momento trató de amedrentar a Marcelo y mucho menos presumió de tener vínculos con delincuentes:

"Hay mucha raza primaria trunca, no pensé que fueran tantos", "Yo no escucho amenazas, pero Adrián si le advirtió que sus hijos no vieran el programa porque le iba a dar golpes bajos", "Es 'humor negro' así como Adrián", "Claramente es show no se enganchen", agregaron.