Araiza regresará a centro de rehabilitación donde trató alcoholismo

Araiza explicó que el abandono de su padre y varios problemas que desarrolló en su niñez, y que no supo tratar a tiempo, lo orillaron a encontrar en la bebida a un falso amigo; sin embargo, tocar fondo lo hizo darse cuenta de lo que estaba pasando en su vida y decidió buscar ayuda profesional, por lo que se internó, voluntariamente, en un centro de rehabilitación.

Han paso varios días desde que el conductor de "Hoy" salió al mundo y aunque el mismo reconoció que ha logrado un gran avance emocional, también reveló que tomará estos días de descanso para regresar a la clínica y continuar con su terapia de mantenimiento.

"Estoy dedicado a hacer lo que tengo que hacer. Regreso al lugar donde estuve porque hay que seguir con las terapias, hay tarea qué hacer. Mi terapeuta está allá también; es un plan de estar trabajando", dijo en un reciente encuentro con los medios, que publicó en su canal de YouTube la periodista Berenice Ortiz.

Araiza detalló que, a pesar de que tiene el apoyo total de su familia, este es un proceso que tiene que continuar por él mismo, por lo que estos días de retiro los usará para conectar con su interior: "Me voy solo, a estar con mis rollos, mi onda. No soy muy clavado; me estoy disfrutando mucho, la verdad. Después de todo lo fuerte que estuvo, hay que aplicarlo", agregó.

Da detalles de su salud

El también actor dio algunos detalles de su salud y aseguró que, para él, este es el mejor momento de su vida: "Estoy muy contento, creo que este es el mejor momento de toda mi vida. He estado muy alegre, muy sin peso de nada, sin preocuparme... y hay que seguir ahondando en eso".

En otros temas, también aclaró las especulaciones sobre un posible romance con la actriz Candela Márquez, luego de que protagonizaran tremendo beso en el programa "Miembros al aire" donde ambos participan: "Ella es muy guapa, pero tiene su vida y sólo somos amigos".