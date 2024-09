Aracely Arámbula revela por qué "oculta" a sus hijos

Aracely Arámbula dedica todos sus proyectos a sus dos hijos Miguel y Daniel, ambos producto de la relación que tuvo con el cantante Luis Miguel; la actriz se siente orgullosa de ellos y admite que sí desea mostrarlos al mundo, pero siempre y cuando ellos así lo quieran.

Luego de que se difundiera en un medio de Estados Unidos una foto donde supuestamente aparecen los dos menores acudiendo a ver a su madre en la puesta en escena "Perfume de gardenia", Aracely aclaró que esos no son sus hijos.

"Luego graban también a otros chicos. Siempre se confunden y andan haciendo grabaciones por todos lados", aclaró al programa "Ventaneando".

La expareja de Luismi, quien se encuentra en plena gira mundial, más que enamorado de la diseñadora española Paloma Cuevas, precisó que aunque sus hijos ya no son unos bebés, aún son menores de edad, así que si no quieren mostrarse ante los medios es porque ellos así lo han pedido, no tiene que ver con una tema de prohibición por parte de su padre, con quien desde hace mucho tiempo no tienen ningún tipo de relación.

"Claro que los quiero mostrar al mundo, pero son personas muy privadas. Quiero respetar su intimidad porque ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir. Entonces, hay que respetar eso porque, además, son chiquillos; aunque digan 'están grandes', pero son menores de edad y son chiquitos. Hay que dejarlos a ellos en su tiempo, en su momento", expresó.

Aracely Arámbula recibió mucho apoyo de sus hijos previo al estreno de "Perfume de gardenia", pues tuvo que someterse a una dieta especial para poder reducir su cintura, algo en lo que sus dos hijos se sumaron para que su mamá pudiera lograr el objetivo de tener la cintura más pequeña.