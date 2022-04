Aprovecha Sian Chiong oportunidad en telenovela

Sian Chiong está aprovechando al máximo la oportunidad que le llegó al trabajar en la telenovela Corazón Guerrero.

El histrión es el protagonista juvenil del melodrama de Televisa y asegura que tras el casting se quedó con el papel de un joven de 18 años que disfruta andar en patineta, aunque no sabía hacerlo.

"No sabía, aprendí aquí, me ha gustado, aprendí por mi cuenta, me compré una tabla, empecé a patinar y ya después en las grabaciones me fueron enseñando algunos trucos y algunos tips, pero no ha habido golpes fuertes.

"Adrián (su personaje) es un chico de 18 años que le gusta el rap, hip hop montar patineta, es un chico con una actitud difícil, pero pone una buena cara y se une a esta lucha de hacer justicia", dijo.

El actor sabe que estar en esta telenovela es una gran plataforma para su carrera, por lo que está dándolo todo para sobresalir.

"Es un proyecto que me va a abrir muchas puertas, me ha dado la oportunidad de desarrollarme en distintas facetas artísticas como baile y canto", agregó.