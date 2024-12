Cancelan secuela de ´Wolfs´

Por: Agencia Reforma

Noviembre 25, 2024 -

El cineasta Jon Watts reveló que decidió cancelar la secuela anunciada de la cinta "Wolfs" debido a una ruptura en cuestión de confianza con AppleTV+.

En recientes declaraciones a Deadline, el realizador detrás de la franquicia de "Spider-Man", con Tom Holland acusó que la plataforma streaming realizó algunos cambios de último minuto con el lanzamiento de "Wolfs", que no le parecieron adecuados, lo que lo llevó a apartarse de la secuela.

"Le mostré a Apple mi versión final de Wolfs a principios de este año. Se mostraron extremadamente entusiasmados y de inmediato me encargaron que comenzara a escribir una secuela; pero su cambio de último minuto de un prometido estreno en cines a un lanzamiento en streaming fue una sorpresa total y se hizo sin ninguna explicación o discusión. Ni siquiera me lo dijeron, hasta menos de una semana antes de que lo anunciaran al mundo. Me quedé completamente sorprendido y les pedí que por favor no incluyeran la noticia de que estaba escribiendo una secuela.

"Ignoraron mi solicitud y lo anunciaron en su comunicado de prensa de todos modos, aparentemente para crear un giro positivo hacia el streaming. Y así, devolví silenciosamente el dinero que me dieron para la secuela.

No quería hablar de ello porque estaba orgulloso de la película y no quería generar ninguna prensa negativa innecesaria. Me encantó trabajar con Brad Pitt y George Clooney, y felizmente lo haría de nuevo. Pero la verdad es que Apple no canceló la secuela de "Wolfs", lo hice yo, porque ya no confiaba en ellos como socio creativo", explicó el cineasta.

Este año, el proyecto protagonizado por Pitt y Clooney logró llevarse el récord del largometraje más visto jamás estrenado en AppleTV+, después de haber sido presentado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde se dio a conocer su llegada directa a streaming.