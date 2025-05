Se solidariza con trans en RU

Más de 400 figuras prominentes de la industria del cine y la televisión, incluyendo a Bella Ramsey, de "The Last of Us"; Nicola Coughlan, de "Bridgerton" y Harris Dickinson, de "Babygirl", firmaron una carta abierta en solidaridad con la comunidad trans, no binaria e intersexual, tras un reciente fallo de la Corte Suprema del Reino Unido que define a la mujer únicamente por su sexo biológico.

De acuerdo a Deadline, el documento, impulsado por el productor Sid Strickland (Motive Pictures) y el editor de guiones Jack Casey, denuncia que la resolución socava los derechos fundamentales y la seguridad de las personas trans.

Además, insta a organismos culturales, como BAFTA, BFI, BBC, Directors UK y Channel 4 a adoptar medidas concretas para proteger la inclusión dentro de la industria.