Apoya a ucranianos

La legendaria banda de rock alemana Scorpions decidió cambiar la letra de su éxito "Wind Of Change", explicando que ya no querían "romantizar a Rusia" con su música.

"Cantar ´Wind of Change´ como siempre lo hemos cantado, es algo que ya no podemos imaginar!", dijo Klaus Meine, vocalista de la banda, al portal Die Zeit. "Simplemente no está bien romantizar a Rusia con letras como: ´Sigo a Moskva/Hacia Gorky Park Deja que cante tu balalaika´".

El grupo, en su lugar, cambió la letra de la siguiente manera: "Now listen to my heart/ It says Ukrainia/ Waiting for the wind to change" ("Ahora escucha mi corazón/ Dice Ucrania/ Esperando a que cambie el viento"), mensaje que proyectan en una pantalla gigante durante sus conciertos.