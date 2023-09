The Weeknd ¡Apantallante!

Monterrey, N.L.

The Weeknd llega como si fuera un ser de otra galaxia, por la máscara que cubrió su rostro, en la que en lugar de ojos lució una tira de luz blanca, combinada con la manga metálica que cubrió su brazo izquierdo, la estrella canadiense llevó su universo musical hasta el Estadio Monterrey.

Desde un apantallante escenario que asemejó una ciudad plagada de rascacielos, Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del cantante, se empoderó con su After Hours Til Dawn Tour al que convocó a 54 mil 238 asistentes (cifra oficial).

PUNTUAL A LA CITA

Desde las 21:05 horas, The Weeknd se adueñó de la casa de los Rayados para desplegar una impactante producción que incluyó una pasarela que atravesó la zona de cancha y lo acercó lo más que pudo a sus eufóricos fanáticos que lo ovacionaron todo el concierto.

Una gigantesca figura femenina en forma de robot pareció escoltar el espectáculo desde el centro del estadio, donde estalló el desfile de temas: "Take My Breath", "Sacrifice", "How Do I Make You Love Me?", "Can´t Feel My Face" y "Hurricane".

La mezcla de géneros con los que suele jugar el cantante de 33 años, como el R&B, soul, pop, dance y ritmos electrónicos, parecieron estrujar el ambiente por el potente sonido que se coló por los oídos y la piel de la audiencia.

VEN SU ROSTRO

Al cabo de más de 50 minutos de concierto, los miles de espectadores pudieron verle el rostro al cantante, quien durante el tema "Faith" se quitó la máscara que usó desde que salió al escenario. El público estalló en emoción.

Tras escuchar más de una quincena de temas, como "The Hills" y "Call Out My Name", justo a la hora de show, The Weeknd hizo un alto para escuchar el alarido regio.

"México... Monterrey, gracias por esta noche", expresó el cantante, entonces alzó los brazos para animar a el público a desgarrar más su garganta con sus gritos.

"Los amo", agregó The Weeknd ante la entrega de los asistentes.

A lo largo del performance hizo gala del título de una de sus canciones porque como "Starboy" se lució desde el escenario en el que se adueñó del papel de robot y ejecutó algunos movimientos.

El tema más esperado de la noche llegó y con ello también la algarabía de la audiencia que subió sus celulares para grabar "Blinding Lights".

PRIMERA PARADA

En la galaxia que trajo The Weeknd a Monterrey, primera parada de su tour por México, donde un gigantesco globo terráqueo que iluminó por dos horas a los miles de espectadores.