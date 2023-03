Kimberly, "La más preciosa", anuncia boda

"Hoy es un día especial para mí, me pidieron matrimonio en medio del mar; te amo @oscarbarajas00", se lee en la descripción del video.

De igual manera, mostró su felicidad ante la propuesta de matrimonio. "Me propusieron matrimonio el día de hoy en medio de la playa. Recuerda, soy feliz y qué me importa el mar, si perla soy", expresó.

En la grabación se escucha decir a la joven: "Oscar, ¿es verdad? No, ¿es verdad?", tras ello, se acercó para darle un abrazo a su novio, quien le colocó al anillo y finalmente ambos sellaron su compromiso con un beso.

"Kim, cuida tu dinero y tu carrera", "Kim es superinocente, esperemos que no sea una sólo para quitarle su dinero y hacerla sufrir", "Igual que todos, sólo quiere money, vas a ver", "Ojalá me equivoque, pero al tipo se ve que le encanta el protagonismo y no sea un engaño por parte de él para conseguir ´sus objetivos $´", son algunas reacciones de internautas.