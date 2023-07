Anuel le ruega a Karol G, pero no se divorcia de Yailin

Anuel AA no deja de sumar críticas en redes sociales, los memes lo colocan como ridículo al tratar de reconquistar a su expareja Karol G, a pesar de que la cantante ya tiene una nueva relación con el cantante Feid, ambos aparecieron públicamente tomados de la mano hace unos días tras sospechas de una relación sentimental; la colombiana apareció sonriente de la mano de su nuevo novio, mientras Anuel, su ex, no ha dejado de acosarla.

Para muchos cibernautas, Anuel ya sobrepasó los límites, y el que no deje de enviarle mensajes públicos a Karol, sobre que la extraña y que ella "sigue siendo suya", sólo lo han colocado como "acosador", en sus shows ha lucido playeras con mensajes e imágenes íntimas de cuando ambos cantantes eran pareja.

A través de redes sociales circula un comunicado de los abogados de Yailin sobre el divorcio que le pidió a Anuel desde hace meses y que al parecer él se niega a firmar.