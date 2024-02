Niega investigación por acoso sexual

Antonio Berumen afirma que no existen carpetas de investigación abiertas en su contra.

Ciudad de México

Antonio Berumen, a través de sus representantes legales, informó que no existen carpetas de investigación en su contra relacionadas a presuntos casos de acoso sexual.

Esto luego de que Mauricio Martínez (una de sus presuntas víctimas) diera a conocer en varios medios de comunicación que el ex mánager musical contaba con al menos 10 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

"Informamos que el señor Martínez miente flagrantemente en sus afirmaciones, pues no existen carpetas de investigación abiertas y las denuncias que se habían formulado en su contra fueron cerradas conforme a derecho", se lee en el comunicado.

Como respuesta, el también cantante reiteró en una misiva que las denuncias penales siguen en pie, incluidas sus carpetas de investigación.

Tras las declaraciones de Martínez a la prensa, la defensa del creador de bandas como Magneto planea proceder por presunta difamación; ante esto, la estrella de On Your Feet! mencionó que no emitirá más comentarios, por recomendación de sus abogados, pero seguirá con sus proyectos profesionales.

Sin embargo, anticipó que habrá un comunicado legal por su parte, donde se darán a conocer noticias sobre las carpetas de investigación en cuestión.