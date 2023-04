De influencers a cantantes

Ciudad de México

El éxito comercial que llegan a registrar los influencers en rubros ajenos a las redes sociales los impulsa a buscar una oportunidad en el mundo musical.

Sin experiencia, pero con una fan base consolidada en redes sociales, los influencers han llegado a superar las expectativas al obtener éxito con giras de conciertos y ventas de discos, esto mientras los artistas emergentes fracasan o se ven con menores posibilidades de consagrarse en este ámbito.

BELLA POARCH

Alcance en redes: 92.9 millones de seguidores en TikTok

Spotify: 5 millones 384 mil

YouTube: 6.53 millones de suscriptores

Taylor Denarie, mejor conocida por su seudónimo Bella Poarch, firmó con la disquera Warner Music para lanzar en 2021 su sencillo debut "Build a Bitch".

KIM LOAIZA

Alcance en redes: 73.7 millones de seguidores en TikTok

Spotify: 4 millones 874 mil oyentes

YouTube: 14,7 millones de suscriptores

Una de las artistas mexicanas con más oyentes en Spotify es la influencer Kim Loaiza, quien también ha acaparado espacios en programas de televisión.

La mexicana obtuvo fama como cantante y cuenta con una sólida carrera artística que le permite ofrecer conciertos junto a su pareja, JD Pantoja.

LOREN GRAY

Alcance en redes: 54,4 millones de seguidores en TikTok

Spotify: 825 mil oyentes

YouTube: 3,7 millones de suscriptores.

La tiktoker Loren Gray ganó popularidad a partir de 2015 cuando generaba contenido para la entonces Musical.ly (ahora TikTok).

Debido a su fama, logró un contrato con el sello Virgin Records en 2018, lo cual la impulsó a lanzar los sencillos "My Story", "Kick You Out" y "Queen".

MARIO BAUTISTA

Alcance en redes: 6,1 millones en Instagram

Spotify: 2 millones 779 mil oyentes

YouTube: 2,93 millones de suscriptores

Mario Bautista saltó a la fama tras interpretar temas de diversos autores en YouTube, donde logró registrar 30 millones de visualizaciones.

El mexicano estudió producción musical como parte de su formación; paralelo a esto, en ocasiones compartía su día a día en redes sociales, ahí formó su base de fans.

JD PANTOJA

Alcance en redes: 33,4 millones de seguidores en TikTok

Spotify: 1 millón 511 mil oyentes

YouTube: 22.9 millones de suscriptores

Originario de Mazatlán, Sinaloa, Juan de Dios Pantoja es uno de los youtubers con más suscriptores en México; además, cuenta con una carrera en el ámbito de la música.

LELE PONS

Alcance en redes: 52,1 millones de seguidores en Instagram

Spotify: 4 millones 230 mil oyentes

YouTube: 17,9 millones de suscriptores.

Es una celebridad de internet que también funge como cantante, modelo, humorista y presentadora. Se casó con el productor Guaynaa, con quien ha creado temas como "Abajito" y "Se te Nota". Lele Pons se dedicaba a realizar videos cómicos con amigos y compañeros del medio, además de compartir sus experiencias de vida.

KENIA OS

Alcance en redes: 18,1 millones de seguidores en TikTok.

Spotify: 9 millones 439 mil oyentes. YouTube: 7,32 millones de suscriptores

Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida como Kenia Os, es una youtuber que se catapultó al mundo de la música, luego de dedicarse a crear videoblogs de temas como maquillaje, moda y experiencias de su vida. En la actualidad, Kenia Os es empresaria, ha lanzado dos álbumes y se dedica a realizar shows en vivo.