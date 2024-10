Anne Hathaway canta "Somebody to Love" en evento de Kamala Harris

Anne Hathaway sorprendió en el escenario de The Town Hall, en el Distrito Teatral de Manhattan, durante el evento "Broadway for Harris". La actriz interpretó la icónica canción de Queen, "Somebody to Love", 20 años después de haberla interpretado por primera vez en su película de 2004, "Ella Enchanted" (Ella está encantada).

Además de exhibir su talento vocal, la protagonista de "The Princess Diaries" (El diario de la princesa) aprovechó la oportunidad para dejar en claro su postura política, anunciando que votará por Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, el próximo 5 de noviembre. "Por si no lo sabían, ¡voy a votar por Kamala! ¿Alguien más aquí va a votar por Kamala?", preguntó a la audiencia, vistiendo un traje negro de lentejuelas.

Se trata de la primera ocasión en que la famosa habla públicamente sobre su preferencia por la candidata presidencial.

A mitad de la canción, Hathaway interrumpió su actuación para dirigirse a quienes estaban viendo el evento en la transmisión en vivo, especialmente a aquellos que aún estaban indecisos entre elegir a Donald Trump o Harris: "Estados Unidos, tenemos una gran decisión que tomar. Sí, debes hacer una elección, debes votar. Tal vez no tengas un candidato que ames, pero tienes una causa que te importa. Quizás la persona que más te importa eres tú mismo, así que debes votar por ti".

Anne asistió al evento acompañada de su hijo Jonathan Rosebanks Shulman, según informaron medios de comunicación internacionales. El mitin también estuvo repleto de celebridades como Whoopi Goldberg, Jesse Tyler Ferguson, Kelli O'Hara y Billy Porter, entre otros.

Sobre "Somebody to Love", la artista tenía apenas 21 años cuando cantó la canción por primera vez en la pantalla. En "Ella Enchanted", su personaje, está bajo un hechizo que la obliga a obedecer cualquier orden. En un momento clave, le piden que cante; al principio lo hace con timidez, pero rápidamente hace una actuación llena de energía.