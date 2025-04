Revela que tuvo cáncer

Anjelica Huston hizo público que le dignosticaron un cáncer hace seis años.

La actriz, de 73 años, lo contó en una entrevista reciente con People, en la que aseguró que ya está curada y que la experiencia le dejó una nueva forma de enfrentar la vida.

El diagnóstico llegó poco después del estreno de "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum", la película de 2019 en la que actuó junto a Keanu Reeves. Durante ese tiempo, Huston decidió mantener en privado su enfermedad.

Desde su rancho en la Sierra Nevada de California, concedió una entrevista telefónica en la que relató el proceso que atravesó y su estado actual. No reveló el tipo de cáncer que le fue diagnosticado, pero describió el impacto como inmediato y determinante.

GRAN SHOCK

"No es algo que surgiera a la ligera. Fue un gran shock, pero me hizo ser consciente de lo que no debía hacer, de los lugares a los que no debía ir. Uno de esos lugares era tomarme la vida demasiado en serio. Así que ahora, cuando surge la oportunidad, me río e intento no darle demasiada importancia a las cosas", dijo en la entrevista.

Ganadora del Oscar por El Honor de los Prizzi en 1986 y con una filmografía que supera los cien títulos, Huston señaló que ya superó la marca de los cuatro años sin recurrencias, un periodo que ella considera clave en su recuperación. En ese tiempo, se mantuvo fuera del foco, aunque continuó trabajando como narradora en producciones animadas y documentales.

TUVO SUERTE

"Ya he pasado la marca de los cuatro años, y eso significa mucho para mí. Es algo fantástico. Estoy muy orgullosa de mí misma y he tenido mucha suerte. Mis médicos han sido maravillosos", afirmó.

La actriz, quien enfrentó la enfermedad durante dos años (2019-2021), explicó que decidió no hacerla pública en su momento, aunque ahora considera importante hablar del tema.

"A veces sientes que no quieres hablar de ello por razones obvias. Pero hay mucho que decir para hablar sobre ello, y sacarlo a la luz y celebrar el hecho de que uno ha salido adelante".

Respecto a su carrera, Huston descartó cualquier intención de retirarse. Tras recuperarse, retomó el trabajo y actualmente tiene dos proyectos próximos a estrenarse: Ballerina, una nueva entrega del universo John Wick, y una producción basada en las novelas de Ágatha Christie, filmada en Inglaterra.