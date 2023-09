Anitta revitaliza su música

Ciudad de México

Anitta no le tiene miedo a las palabras, las enfermedades, las críticas ni al qué dirán, por eso habla como quiere, graba lo que siente y tiene ganas de continuar conquistando al mundo, tal como lo explicó en la presentación de su EP Funk Generation: A Favela Love Story.

En esta producción, que incluye "Funk Rave" y "Casi Casi", expuso sus reflexiones luego de que le dijeran que tenía un alto indicador de cáncer en la sangre, el año pasado, y que tras varios estudios y tratamientos, consiguió erradicar de su cuerpo.

REFLEXIONA

"Pasé un mes conociéndome con procesos espirituales, fui a terapia, constelaciones espirituales, familiares, y ahí pasé este mes, como para conocerme.

"Volví al hospital a hacerme la prueba, ya sin indicativo de cáncer, y eso fue para mi pensar: ´voy a lograr todo, si no morí, puedo hacer lo que quiero´", dijo la sensación brasileña de 30 años.

En las instalaciones de su nueva casa discográfica, Universal Music, tras haber obtenido fama internacional con Warner, la fashionista y estrella del urbano pop fue muy especifica al hablar de su inspiración para su más reciente sencillo, "Used to Be".

Este, mencionó, la compuso luego de su experiencia de haber rentado una isla a donde llevó a su madre, doctores y músicos, para grabar lo que ha sido su nueva etapa profesional, y en la que se acercó a plenitud a su espiritualidad, dejando la sexualidad en segundo plano temporalmente.

"¿De qué quiero hablar? Y enseñaba las canciones y decían que todo era muy sexual, pero yo estaba allí meses, sin follar. Y no sé si hablar más de esta mierda, porque yo no follo a nadie hace meses.

"Y dije: ´no sé de lo que voy a cantar´. Antes follaba a toda la industria, pasaban los hombres y decía, vamos, vamos, y vivía la vida loca, y ahora no, estoy en terapia, meditaciones. La vida loca que tenía ahora encontré un medio término a veces follo", dijo causando furor entre los medios por ser tan clara y sin filtros.

Ex coach de La Voz México, nominada al Grammy y precursora y reina del funk carioca, Anitta dijo que se siente muy cómoda como cantante y hablando en español, aunque en su país le piden portugués, y el mainstream le solicita inglés.

"No sé por qué, pero con el español me siento más relajada, más cómoda", y explicó que podría ser por la pronunciación de ciertas consonantes.

Con más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 20 millones de seguidores en TikTok, la estrella de Río de Janeiro afirmó que ha dejado de intentar complacer a todos, y se ha comprometido con su trabajo, su pasión y su creatividad.

RESPETO ANTE TODO

"Estamos en una cosa de mucha generación, y lo más grande que eres, lo más que te quieren. Nunca están satisfechos. Yo aprendí a respetar todo, y no me obsesiono diciendo: ´si no lo logro, si no pasa´.

"No quiero estar ansiosa, desesperada por nada. Que pase lo que tenga que pasar. Si te dejas llevar por la presión de la gente, enloqueces, y no quiero, yo estoy loca suficiente".

VIENE A MÉXICO EN 2024