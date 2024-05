Denuncia Anitta ´intolerancia religiosa´

En el mundo existen más de 4 mil doctrinas diferentes, unas tan populares y aceptadas como el catolicismo y otras tan polémicas como la santería; sin embargo, pertenecer a cualquiera de ellas no debería ser motivo de críticas, ataques y mucho menos de discriminación. Esto fue lo que Anitta aseguró después de perder más de 200 mil seguidores, tan sólo por exponer sus creencias.

La cantante se encuentra en medio del escándalo por el lanzamiento de su último videoclip, "Aceita", producción en la que se le puede ver realizando varios rituales del candomblé, religión que practica y en la que se le rinde culto a los espíritus y deidades africanas.





ARREMETEN CONTRA ELLA

Este hecho bastó para que los usuarios y varios de sus fans arremetieran en su contra y la acusaran de promover doctrinas herejes y hasta brujería.

Sin embargo, la intérprete de "Bellakeo" no se quedó callada y a través de un extenso texto que compartió en sus redes sociales reprobó los actos de intolerancia que ha recibido e invitó al público a reflexionar.

"Ayer (lunes), cuando anuncié el lanzamiento de este clip, perdí más de 200 mil seguidores en menos de dos horas. He hablado de mi religión en innumerables ocasiones, pero parece que dejar una obra artística en mi catálogo fue demasiado para alguien que no acepta que los demás piensen diferente", escribió.

La brasileña también destacó que, aunque con nombres diferentes todas las religiones llevan hacia un mismo lado: la espiritualidad, asegura que es un error atacar a otros por lo que piensen o crean.





GUERRA SIN SENTIDO

"Las religiones son ríos que desembocan en un mismo lugar. No creo en el cielo ni en el infierno, creo que todos tenemos el poder de manifestar lo divino y lo diabólico dentro de nosotros. Cuando recibo mensajes de rechazo religioso e intolerancia no siento que emana energía divina hacia mí", agregó.

Por último y fiel a sus creencias, aseguró, que no hará lo mismo que la sociedad está haciendo con ella, pero espera que un futuro muy próximo estos temas dejen de causar conflictos que solo llevan a guerras sin sentido: "No deseo castigar ni juzgar a ninguna de las personas que me atacan en este momento por exponer mi religión. Deseo que sigas el camino de la evolución. Cada uno en su tiempo. Si seguimos exigiendo que los demás piensen igual, si seguimos con la intolerancia, nuestro mundo terminará en guerra", finalizó.