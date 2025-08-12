¡Se comprometen!

La modelo y empresaria Georgina Rodríguez confirmó este lunes en redes sociales su compromiso con la superestrella del futbol Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con el Daily Mail, la pareja lleva casi una década junta. Tienen dos hijos en común, y Rodríguez es madrastra de los otros tres hijos del atleta. Sin embargo, no se habían comprometido... Hasta ahora.

Junto con una foto de un enorme anillo de diamantes en su mano izquierda, Rodríguez posteó en su cuenta oficial de Instagram: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Rodríguez, de origen argentino, ya había publicado imágenes de un anillo, pero ninguno de los dos había confirmado oficialmente una propuesta de matrimonio. Ronaldo, quien recientemente celebró su cumpleaños número 40, ha admitido en el pasado que no le había pedido la mano a la modelo porque no era el "momento indicado".

"Siempre le digo: ´Cuando conectemos´. Como todo en nuestra vida, y ella sabe de qué hablo. Podría ser en un año, en seis meses o en un mes. Estoy mil por ciento seguro de que sucederá", señaló el futbolista a inicios de este año.

En su reality show de Netflix, I Am Georgina, la joven de 31 años contó que sus amigos siempre le preguntan sobre los probables planes de boda con Ronaldo.

"Siempre bromean sobre la boda. ´¿Cuándo es la boda?´. Desde que salió la canción de Jennifer Lopez, ´The Ring Or When´, empezaron a cantármela. Y bueno, esto no depende de mí", bromeó Rodríguez.

Incluso, Ronaldo se ha referido a Georgina en varias ocasiones como su "esposa". En diciembre pasado, en los Globe Soccer Awards 2024 en Dubai, dijo: "Es un gran placer ganar este trofeo. Mi hijo mayor está aquí, mi esposa también está aquí".

La pareja se conoció en una tienda Gucci en 2016, y la ex estrella del Manchester United admitió que fue amor a primera vista.