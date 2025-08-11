Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anuncian su compromiso tras 9 años juntos

Luego de 9 años juntos, este lunes 11 de agosto la modelo e influencer hispano-argentina, Georgina Rodríguez anunció finalmente su compromiso con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, a través de una fotografía en Instagram en la cual presumió con sus seguidores su anillo de compromiso.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió Georgina en su publicación, acompañada de una imagen donde muestra su mano con una manicura francesa perfecta y con el gran anillo de compromiso adornando su dedo anular.

Así mismo, usuarios en redes comentan con humor que la espera valió la pena, pues la joya, lejos de ser discreta, no pasó desapercibida por los fanáticos, quienes felicitaron a la pareja con mensajes de buenos deseos.

A simple vista, el anillo luce ostentoso y glamuroso, robándose la atención de quien lo admira. El anillo porta una gran piedra con un corte brillante y ovalado montado en una reluciente argolla, lo suficientemente gruesa para sostener aquel diamante.

A pesar de no conocer la calidad y el peso exacto de la joya, se estima que el diamante pudiera estar cerca de los 10 quilates, lo cual se sustenta con el gran tamaño del anillo. Así mismo, según lo que puede verse en la imagen, este tendría un costo de entre 500 mil y 3 millones de dólares aproximadamente.

Por otro lado, de acuerdo con el joyero especializado Iñaki Torres, entrevistado por la revista "Hola", el anillo podría alcanzar los 20 o 45 quilates, con un valor entre los 10 y 12 millones de euros. Finalmente, aunque no se tiene un valor exacto, sin duda este anillo está lejos del rango de la joyería convencional, afirmando el gran cariño que esta pareja se profesa y el hermoso lazo que están determinados a formar.

Luego de dos hijas, múltiples viajes, grandes aventuras y hasta una serie en Netflix, la pareja más emblemática del escenario deportivo por fin se animó a dar el siguiente paso en su relación sentimental: el matrimonio.

Georgina y Ronaldo se conocieron en 2016, cuando la modelo trabajaba como vendedora en una boutique de moda en Madrid y luego de coincidir en varios eventos y citas privadas con el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita, a finales de ese año confirmaron su romance.