Angelique Boyer niega embarazo

Ciudad de México

Hace una semana, un video compartido en redes sociales por el actor Sebastián Ruli generó especulaciones sobre si él y su pareja, la también artista Angelique Boyer, estaban esperando un hijo. Esta noticia ha sido muy esperada por sus seguidores, ya que son una de las parejas más estables del espectáculo y llevan más de siete años juntos.

La actriz negó estar esperando un bebé, explicando que su abdomen pudo lucir abultado debido a que había comido mucho jamón serrano y bebió mucha cerveza en esa ocasión. Incluso bromeó diciendo que ella y Ruli durmieron separados esa noche tras la polémica: "Sebas durmió en el piso por subir ese video", mencionó en un material retomado por "Sale el sol".

Luego, añadió que disfrutan pasar tiempo con sus sobrinos y ejercer su papel de tíos, aprovechando para hacerles cariños y recibir el mismo afecto de ellos, pero después cada uno regresa a su hogar.

Uno de los comentarios recurrentes de los seguidores es que les encantaría que la pareja tuviera un hijo, argumentando que sería muy guapo. Sin embargo, Angelique respondió con firmeza que considera que criar un bebé es costoso: "Ellos no lo van a llevar a la escuela, no lo van a llevar a la universidad, no van a pagar su manutención, salen muy caros los niños", expresó.