Protagonizará película de acción

Angelina Jolie está lista para volver a colaborar con Doug Liman, director de Sr. y Sra. Smith para una nueva película de espías, según informó este martes The Hollywood Reporter.

Los reportes indican que la actriz ganadora del Óscar protagonizará el próximo thriller The Iniciative, que Universal Pictures describe como "Día de Entrenamiento, pero ambientado en el mundo del espionaje".

"Angelina interpretará a Bright, un espía rebelde que trabaja al margen de la ley. Cuando un nuevo agente llamado Charlie se une a su equipo, pronto se ve envuelta en situaciones en las que no está segura de si su nuevo jefe intenta matarla o simplemente está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger el mundo libre", se lee en la descripción del filme.

La película, que todavía no tiene una fecha definida de estreno, será escrita por F. Scott Frazier.