Angélica Vale se molesta con reportera por pregunta sobre peso

Angélica Vale ha tenido un cambio físico drástico, luego de perder 30 kilos en un año, y aunque, hasta el momento, ha sido muy abierta a la hora de hablar públicamente sobre el proceso que ha atravesado.

Sin embargo, ha comenzado a pedir a la prensa que no le pregunten más por su peso y, recientemente, confrontó a una reportera que le planteo del tema de un modo que pareció molestarla.

Aplausos y críticas es lo que la actriz de 48 años ha recibido desde que su pérdida de peso se hizo evidente, pues así con hay quien ovaciona la gran disciplina que ha desarrollado, mientras que otras personas se han preocupado porque luce muy delgada, pero ella se encuentra muy a gusto con su apariencia actual, sobre todo, porque le costó nueve años volver a su peso ideal.

Vale ha relatado que, más que excederse en las cantidades de comida, el sobrepeso que padeció se debió a las hormonas que le fueron administradas cuando estuvo embarazada de sus dos hijos; Angélica Masiel y Daniel Nicolás, sobre todo, en el caso de su hijo menor, con quien adquirió 30 kilos.

Trató con distintas dietas a través de todos estos años, hasta que una endocrinóloga le indicó que el problema era un desequilibrio hormonal.

A partir de que se trató ese desajuste, la hija de Angélica María bajó de peso. Desde ese momento, la comediante ha mostrado gran satisfacción por volver a su peso ideal, por lo que ha hablado abiertamente del tema, de hecho, reveló que se encuentra escribiendo un libro sobre su experiencia, pues cree que es importante que otras mujeres que atraviesan la misma situación conozcan sus posibilidades para perder peso.

Sin embargo, en los últimos meses, su apariencia se ha vuelto el tema principal por el que la prensa la cuestiona, situación que comienza a fatigarla, o así lo demostró en una entrevista que concedió ayer a medios de comunicación en las 200 representaciones de "The Wiz / El Mago", a la que fue invitada para develar la placa de la obra, en compañía de su madre y la cantante Lucero.

Durante el evento, Angélica paseó por la alfombra roja y fue cuestionada por una reportera por los dichos que su madre dijo hace unos días, donde expresó que su hija sufrió por haber sido señalada por su aspecto en el pasado.

La pregunta no fue de la gracia de la actriz y lo evidenció con este comentario, pues Vale precisó que sigue siendo la misma persona, sólo que sin los kilos que le restaban.

"Ah, qué bárbara, qué choro me estás echando, qué bruta, sí... baje de peso, ¿cuál es el problema? sigo siendo la misma persona, nada más que sin kilos de más y ya", expresó a Berenice Ortiz y otros miembros de la prensa.

Más adelante, precisó que, así como ella respeta el cuerpo de las personas, desea que las otras personas se mantengan al margen del suyo.

"No deben de meterse con los cuerpos, ¿me meto con el tuyo?, no... no te metas con el mío", ahondó.

De este modo, solicitó que dejen de hablar de su cuerpo, pues en ese mismo evento ya le habían hecho múltiples preguntas sobre el mismo tema.

"Vengo desde allá, hablando lo mismo, ya dejen de hablar de eso".