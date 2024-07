Angélica Vale desmiente su muerte

Angélica Vale publicó la mañana de este martes un video con el que desacredita las versiones sobre su supuesta muerte. La actriz pidió a sus detractores que dejen de difundir historias falsas acerca de ellas, pues no sólo incita a la desinformación, sino que podría provocar la preocupación de su familia y amigos.

A través de su cuenta de X e Instagram, "la Vale" compartió un video en el que aparece en compañía de Daniel, su hijo menor, para aclarar que no falleció, como aseguró que se ha dicho en algunos portales.

DE BUEN HUMOR

Con su característico humor, la actriz agradeció encontrarse con la salud suficiente para desmentir esa clase de rumores:

"Este video no es desde el más allá, estoy con mi hijo Dani, estoy perfectamente bien, dejen de matar gente en redes sociales, ¡qué babosadas!".

La actriz de "Vaselina" hizo una petición a las usuarias y usuarios de redes sociales que difunden noticias ilegítimas, sugiriendo que hubo algunos integrantes de su familia que se alarmaron por su supuesto deceso.

"Sobre todo porque tenemos gente que son familiares que no viven con nosotros, que nada más los preocupan a lo mensa, no digan babosadas, por favor, y no crean babosadas", reiteró.

LA SIGUEN LOS SEÑALAMIENTOS

Fue así que la comediante advirtió a su hijo que no puede fiarse de todo lo que lee en internet, pues mucho de ello no cuenta con ningún sustento.

"¿Ves como no puedes creer todo lo que sale el internet?, ya viste... aquí estoy, muy feliz", exclamó.

Desde que la pérdida de peso de la actriz se hizo notable, ha recibido muchos señalamientos y críticas que sugieren que padece algún trastorno alimenticio, o que recurrió a tratamientos poco sanos, para lograr alcanzar su peso ideal.

Y, aunque la actriz se ha cansado de desacreditar, esas versiones, los cuestionamientos acerca de cómo bajo de peso no han cesado.

De acuerdo con "la Vale", fue a través de un tratamiento hormonal, el cambio de hábitos alimenticios y una rutina de ejercicio que pudo perder los kilos que ganó desde la época en que estuvo embarazada de Daniel.