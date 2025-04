Siguen cariñosos

En medio de rumores y especulaciones sobre un supuesto romance, Angélica Rivera y Diego Klein siguen estando de cariñosos a través de las redes sociales, pero han dejado en claro que, más allá de lo que se pueda decir, lograron hacer una gran mancuerna como protagonistas de la serie "Con esa misma mirada".

No es en vano la conexión y la evidente complicidad que existe entre ellos, lo cual se ha visto reflejado no solo en la pantalla, también sucede fuera de cámara, algo de lo que el actor dio muestra en sus redes sociales, donde compartió un video que da cuenta de la cercanía que logró crear con la actriz.

EN REDES

A través de su perfil de Instagram, Diego compartió un video en el que se le puede observar platicando con Angélica en lo que parece ser el ensayo de una escena, por lo que al finalizar ambos se toman de las manos y celebran, dejando muestra así de la química que existe entre ellos, y que fue elemental a la hora de grabar sus escenas.

Al pie de la publicación, la cual también acompañó de unas imágenes promocionales de la serie, el actor escribió: "No podemos estar más emocionados de compartir con ustedes! Gracias a todos los que lo hicieron realidad", expresó.

Como era de esperarse, la intérprete no tardó en responder al gesto de su coprotagonista, por lo que en la sección de comentarios respondió cariñosamente con dos emojis en forma de corazón y las letras "LY", dejando en claro el agradecimiento que tiene hacia su compañero, con quien logró crear una pareja de ficción muy realista.

Si bien ambos actores han negado en más de una ocasión que haya algo más que una amistad entre ellos, Diego no oculta la admiración que tiene por Angélica, no solo en lo actoral. "A ver, todo el mundo se va a sentir atraído por Angélica, hay que estar ciegos para no sentirse atraídos por Angélica", señaló Diego.

El intérprete no dudó en halagar a su coprotagonista, poniendo en alto el gran cariño que tiene por ella. "Es una mujer guapísima, es excelente compañera, una excelente madre. Fue una familia la que hicimos. La admiro y la quiero... y nos vamos a casar", dijo con una gran sonrisa.