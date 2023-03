Regresan Ángeles a pasarela

"Vamos a seguir apoyándonos en el gasto de marketing para invertir en el negocio, tanto en la parte superior del embudo como también para respaldar la nueva versión de nuestro desfile de modas, que llegará más adelante este año", prometió el empresario.

DEFIENDE A LA MUJER

Un portavoz de Victoria´s Secret & Co. le dijo a medios como Variety y The New York Post, a través de un comunicado, que la marca "siempre está innovando e ideando en todas las esferas del negocio para continuar poniendo a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos y reforzar nuestro compromiso de defender las voces de las mujeres y sus perspectivas únicas".