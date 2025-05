Pide ser llamada ´Señora González´

Aunque su relación ha estado envuelta en la polémica y las críticas, Christian Nodal y Ángela Aguilar están a punto de celebrar su primer año de casados, y lo harán más enamorados que nunca.

La pareja se casó el 24 de julio de 2024 en una ceremonia privada, que contó con la presencia de figuras como Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes fungieron como padrinos.

A pesar de que fue uno de los eventos más mediáticos del año, hay quienes siguen refiriéndose a la intérprete como una mujer soltera, situación que, confesó, la incomoda:

"A todo mundo se le olvida, inclusive a mí, que tengo 21 (años). La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo ´Angelita´, nadie me dice señora", se le oye decir en un video publicado en TikTok.

Y es que, Ángela está tan orgullosa de su matrimonio con Nodal, que ha comenzado a corregir a quienes aún la llaman "señorita" o "Angelita", y ahora pide que la reconozcan como "Señora González".

"A veces, cuando me dicen ´señorita´, hasta yo me ofendo. Disculpe usted, vea esto (el anillo). ´Señora González´, aunque le cueste más trabajo", agregó, haciendo alusión al apellido de su esposo, cuyo nombre completo es Christian González Nodal.