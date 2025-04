El emotivo discurso de Ángela Águilar en los Billboard Women

Ángela Aguilar recibió el Premio Revelación en los Billboard Women in Music 2025, que se realizaron el fin de semana en Inglewood, California, donde la cantante dio un emotivo discurso.

Y es que al subir al escenario a recibir la presea, la joven de 21 años dirigió un mensaje a las mujeres inmigrantes que trabajan sin parar, pero también habló sobre el hate que ella ha recibido en redes, los señalamientos y las críticas que ha padecido en los últimos meses.

"Este Premio Revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe. Y, sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz.

"Quiero aprovechar este momento para alzar mi voz por las mujeres cuyas voces no siempre tienen un escenario, por las mujeres que dejan atrás todo lo que conocen cruzando fronteras con nada más que esperanza en sus corazones, sólo para encontrarse viviendo en la incertidumbre y el miedo. Por las mujeres inmigrantes en este País que trabajan incansablemente construyendo y nutriendo, sacrificándose", expresó la más joven de la dinastía Aguilar durante la premiación.

En el evento de los Billboard Women in Music 2025, que cada año -desde 2007- se realiza para reconocer a mujeres destacadas de la industrial musical, Ángela estuvo acompañada por su esposo Christian Nodal, por su famoso padre, Pepe Aguilar; su hermano Leonardo y su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, quien también fue reconocida en la ceremonia por sus aportaciones a la industria como directora del sello independiente Machin Records.

Antes de recibir su presea, Ángela Aguilar ofreció un número musical con "Cielito Lindo".

La joven cantante ha estado en el ojo del huracán desde mayo de 2024, cuando ella y Christian Nodal anunciaron estar juntos apenas días después de que este último se acababa de separar de la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija.