Ya tiene fecha de estreno

Warner Bros. Pictures y New Line Cinema confirmaron que The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

Esta nueva entrega del universo de la Tierra Media será dirigida por Andy Serkis, quien también retomará el papel de Gollum, personaje que ha interpretado mediante captura de movimiento desde "El Señor de los Anillos: Las Dos Torres" (2002).

El proyecto se había anunciado originalmente para 2026, pero fue pospuesto un año.

Boyens declaró a la revista Empire que "The Hunt for Gollum" es "una historia bastante intensa".

"Ocurre después de la fiesta de cumpleaños de Bilbo y antes de las Minas de Moria. Es un fragmento específico de una historia increíble que nunca ha sido contada, narrada desde la perspectiva de esta criatura extraordinaria", comentó la productora neozelandesa.

Hasta el momento no se ha confirmado el elenco completo, pero actores de las entregas anteriores, como Ian McKellen, Orlando Bloom y Viggo Mortensen han manifestado interés en participar si sus personajes encajan en la narrativa.

Esta será la primera película live-action de la franquicia desde "El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos" (2014).