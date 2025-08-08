Detienen a su hijo

De acuerdo con reportes locales, Andrea Nicolás, el hijo adolescente de Paulina Rubio y su ex pareja, Nicolás Vallejo-Nágera "Colate", fue detenido en el aeropuerto de España hace unos días.

Aparentemente, según informes de Univision, el joven de 14 años viajaba solo cuando arribó a Madrid, donde las autoridades lo retuvieron unas horas en lo que comprobaban su identidad y analizaban sus documentos legales.

IBA SIN COMPAÑÍA

Al parecer, el problema es que Andrea viajó sin la compañía de sus padres. La mexicana tiene varios problemas legales en España, entre ellos el haber sido denunciada por "Colate" por supuesta violencia física y psicológica contra su hijo.

Por ello, Andrea tuvo que vivir un momento incómodo cuando lo cuestionaron de quién era hijo, si era ciudadano español y el motivo de su viaje, entre otras cosas. Su destino era, hasta donde se informa, la casa de su padre para posteriormente asistir a un campamento de verano en Burgos.

INCUMPLE ORDEN DE PRESENTACIÓN

Hasta ahora, Paulina Rubio, quien tiene una orden de presentación en aquel país, no se ha proclamado al respecto. Se sabe que este miércoles la ex Timbiriche tenía una moción en Miami para este caso, pero no se presentó.

Reportes indican que "Colate" solicitó el apoyo del juzgado luego de que la mexicana no cumpliera con la solicitud de llevar a Andrea a España para que asistiera al campamento de verano, donde supuestamente tratarían su salud mental.

ASÍ LA BATALLA

En el mes de julio de 2025, una jueza en Miami concedió a Colate la custodia provisional del niño, lo que posibilita que Andrea Nicolás disfrute de las vacaciones de verano junto a su padre en España durante cerca de dos meses, sin la supervisión directa de su madre. No obstante, el menor experimentó un incidente significativo al llegar al aeropuerto de Madrid, por viajar solo.