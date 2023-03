Ana de Armas reacciona con molestia por reportero en los Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana de Armas se convirtió en la primera mujer cubana en ser nominada en la categoría de Mejor actriz en los Premios Oscar, logro que ha representado uno de los momentos más importantes de su carrera y aunque no se llevó este galardón, su presencia en la premiación llamó mucho la atención, sobre todo cuando un periodista argentino "revivió" un supuesto pasaje de los inicios de la actriz en Hollywood, comentario que no cayó en la gracia de la nominada .

Desde que "Blonde" llegó a streaming, el 16 de septiembre del año pasado, la cinta dirigida por Andrew Dominik fue muy criticada por su alto contenido de escenas de violencia y actos sexuales, consideradas como innecesariamente explicitas, lo que la llevó a recibir más señalamientos que elogios, a tal grado que acaba de ser nombraba la Peor película del año, de acuerdo con los Golden Raspberry Awards.

Sin embargo, esto no impidió que la protagonista de la cinta, Ana de Armas, que da vida a Marilyn Monroe, fuera nominada por su actuación a la Mejor actriz en la 95 entrega de los Premios Oscar, categoría en la que compitió a lado de grandes intérpretes, como fue el caso de Cate Blanchett, Andrea Riseborough, Michelle Williams y Michelle Yeoh, siendo esta última quien se llevó el reconocimiento por su participación en "Everything everywhere all at once".

Frente a su nominación al Oscar, la actriz de 34 años se dio cita en la alfombra champagne del evento, en la cual arribó con un diseño de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton con el cual lucía con gran presencia, mientras concedía algunas entrevistas a los medios latinos y, aunque todo marchaba bien, hubo un comentario que hizo que Ana perdiera la sonrisa que colgaba en su rostro.

Cuñado de Armas conversaba con el presentador de TNT Axel Kuschevatzky, el periodista argentino le preguntó sobre el largo camino que había recorrido para llegar al lugar en el que se encontraba ahora, pero tal parecía que el conductor tenía información de más acerca de los inicios de la actriz en Hollywood pues, mientras le formulaba la pregunta, aseguró que en su llegada a EU tuvo que vivir en el sillón de un actor.

"(...) Venir a Estados Unidos, vivir durante semanas en el sillón de Alex Pettyfer, hiciste un esfuerzo muy grande (...)", dijo el presentador.

Inmediatamente, la actriz cubana reaccionó con desaprobación y se acercó al micrófono para aclarar la versión que el periodista declaró: "¿Quién?... Yo no viví en ningún sillón", aclaró.

A continuación, Kuschevatzky quiso refutar lo dicho, indicando que lo que trataba de decir es que la actriz había atravesado un largo y arduo camino antes de obtener una nominación a un Oscar y aunque de Armas siguió contestado a sus preguntas, lo hizo con una expresión seria y de inconformidad, destacando que todo lo que había logrado era por mérito propio.

"Han sido años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sacrificio, de dejar gente atrás y de arriesgar, pero creo que esos son los frutos", compartió.

A lo largo del video que circula en redes sociales, puede apreciarse como la agente de Ana reacciona, ante de la pregunta de Axel, y discretamente pide al equipo de TNT una petición, puede verse como una mano palmea la espalda del periodista, quien no hace ninguna reacción y se limita a continuar con la entrevista.