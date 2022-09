Lleva a la rubia

La actriz hispano-cubana, Ana de Armas, se dio una vuelta por San Sebastián para mostrar su película "Blonde" sobre Marilyn Monroe. Tras su paso por el Festival de Venecia, donde su interpretación fue recibida con una ovación de 14 minutos, De Armas recordó el rigor de su interpretación.

"El reto fue darle vida a la Norma Jean que no conocíamos y que era invisible para los demás. Fue un trabajo muy inmersivo de meses: estudiar y observar todos los detalles de su comportamiento, de su forma de hablar", dijo. Teníamos que mostrar a la persona que había detrás de Marilyn... Conocer su vertiente personal fue todo un descubrimiento para mí".

Tras actuar en cintas como "No Time to Die" ("Sin tiempo para morir"), "Knives Out" ("Puñales por la espalda") y "Blade Runner 2049", la fama de Armas ha crecido exponencialmente, algo que la actriz quiere tomar con cautela.