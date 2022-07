Habla de su separación

El actor Pablo Lyle y Ana Araujo ya están separados, según dejó entrever la empresaria en su podcast My Wellness Friend.

"En la fiesta yo (estaba) feliz de que Pablo, mi ex esposo, fuera el centro de atención porque yo estaba atrás y él era social", contó durante el episodio disponible en Spotify.

Lyle y Araujo tienen dos niños, pero desde 2019 el actor se encuentra en arresto domiciliario en Miami, Florida, acusado del homicidio imprudencial de un hombre de 63 años.

ESPECULAN ROMANCE

Las especulaciones sobre su separación surgieron hace unos meses cuando la emprendedora de 33 años fue vista en un club nocturno junto al ex futbolista español Marc Crosas.

Recientemente, la originaria de Mazatlán compartió una publicación en sus historias de instagram felicitando a Lyle por el Día del Padre.

"Feliz día al papá de mis hijos, que nos enseñó el amor por el mar, agüita que ahora tanto nos sana, nos divierte y nos abraza", escribió.

MADRE SOLTERA

En su más reciente aparición pública, Araujo dijo a los medios de comunicación que se asume como una madre soltera

Reconoció que atraviesa una situación que muchas mujeres viven en el mundo y en el País.

"Te quedas como cabeza de familia, entonces no queda de otra más que chambearle y me he abierto las puertas y trabajo en diferentes cosas", contó

Lyle irá a juicio este 8 de julio después de varios retrasos por la pandemia.