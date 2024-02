Amy Schumer revela enfermedad

Ciudad de México

La actriz Amy Schumer reveló que tiene síndrome de Cushing, cuyos síntomas se han reflejado en su apariencia.

"Mientras hacía prensa frente a la cámara para mi programa de Hulu, también estaba en máquinas de resonancia magnética durante cuatro horas seguidas, con mis venas cerradas por la cantidad de sangre extraída y pensando que podría no estar presente para ver crecer a mi hijo.

"Así que descubrir que tengo el tipo de Cushing que simplemente se solucionará por sí solo y que estoy sano fue la mejor noticia imaginable", compartió en el boletín ´ News Not Noise de Jessica Yellin.

El aspecto de la ganadora del Emmy preocupó a los fanáticos por el aspecto "hinchado" de su rostro, sin embargo gracias a estas críticas es que se dio cuenta que algo andaba mal.

"Han sido un par de semanas locas para mí y mi familia. Aparte de los temores sobre mi salud, también tuve que estar frente a la cámara para que Internet interviniera. Pero gracias a Dios por eso. Porque así fue como me di cuenta de que algo andaba mal", dijo.

Según Mayo Clinic, el síndrome de Cushing es un trastorno que ocurre cuando el cuerpo produce demasiada hormona cortisol durante un largo período de tiempo. Y sus manifestaciones pueden incluir aumento de peso en la cara y el tronco, un bulto de grasa entre los hombros, estrías rosadas o moradas, piel frágil y más.

"La vergüenza y la crítica de nuestros cuerpos en constante cambio es algo con lo que he lidiado y he sido testigo durante mucho tiempo. Deseo muchísimo que las mujeres se amen a sí mismas y sean implacables cuando luchen por su propia salud en un sistema que normalmente no les cree"., aseguró.