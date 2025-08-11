Raquel Bigorra y Daniel Bisogno: La historia de una amistad rota por escándalos

Hubo un tiempo en que Daniel Bisogno y Raquel Bigorra parecían amigos inseparables. Compartían pantalla, confidencias y hasta vacaciones. Pero en 2019, el conductor acusó a la cubana de vender a una revista detalles íntimos de su divorcio con Cristina Riva Palacio.

"Convivíamos como familia. No era una relación solamente profesional (...) Hicimos muchas cosas, pero no solamente era profesional, era una relación de hermandad", dijo la conductora en entrevista con Yordi Rosado.

"El Muñeco", como era apodado Daniel Bisogno, aseguró que no solo se filtraron datos personales, sino que Bigorra y su esposo, Alejandro Gavira, aconsejaron legalmente a su exesposa, complicando el proceso.

Y para rematar, en "Ventaneando", Pati Chapoy afirmó que Bigorra habría negociado con "TVNotas" seis portadas sobre Bisogno, con información privada y fotos que insinuaban una relación con un hombre.

Raquel recuerda que, al salir la portada donde Daniel aparecía besándose con un hombre, la reacción no solo fue mediática, sino personal y emocional.

"Yo sí entendí que esta portada, cuando él sale besándose con un chico, era muy perturbadora para él, sobre todo porque llevaba mucho tiempo", contó la también actriz.

Sin embargo, siempre mantuvo la postura de que la sexualidad de una persona no debería ser tema de juicio ni de confrontación. "El tema de la sexualidad para mí no es ningún tema. Toda la vida me he llevado con todos. No es un tema que yo abordo porque es algo que no me interesa", afirmó.

El escándalo sobre su sexualidad fue solo el comienzo. Lo que vino después fueron acusaciones públicas, señalamientos y una campaña mediática que dejó a Bigorra en el ojo del huracán. "Me acusaron de muchísimas cosas, no solamente de eso; empezaron a decir que yo vendía a los compañeros", dijo.

Raquel recuerda con dolor lo que fue el mes más oscuro de su vida profesional y personal, donde el peso de las calumnias fue insoportable. "Estuve muy rota, mi niña venía a jugar conmigo y lo que veía era una mamá que lloraba".

Las redes sociales explotaban con comentarios y versiones falsas, mientras los programas de televisión la exhibían como protagonista de un circo mediático. Sin embargo, recibió el apoyo de colegas como Coque Muñiz y Liz Vega, quienes defendieron su integridad públicamente.

La presión fue tal que tuvo que cerrar sus redes sociales, bloquear comentarios y tomar distancia para proteger su salud mental y a su familia. "Tuve que quedarme con el golpe dado porque sabía que la vida iba a poner todo en su lugar".

Para Raquel, lo más difícil no fue solo el ataque mediático, sino la fractura de una amistad que creía sólida. "Me dolía muchísimo. Era algo que me pegó más que todo lo demás. Consideraba a Daniel (Bisogno) un hermano muy unido".

Luego del escándalo, la comunicación se cortó casi por completo, salvo por algunos mensajes con gente en común que expresaban cariño, pero que para Raquel ya no significaban la misma conexión.

"Me dijo un par de veces mensajes con gente en común que me quería mucho y yo les decía: 'Dile que no me quiera tanto'", admitió la conductora.

Hoy, cinco años después y tras el fallecimiento de Daniel Bisogno (20 de febrero 2025), Raquel habla con la serenidad que da el tiempo y la distancia. "Yo me mantuve en mi centro. No conté cosas que no tengo permiso de contar, porque creo que uno debe respetar lo que vivió con la persona", finalizó Bigorra.