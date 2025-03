Afirma amigo de Payne que le pedía droga a millones

Rogelio "Roger" Nores, empresario y amigo cercano de Liam Payne, relató la trágica historia de su amistad con el exintegrante de One Direction, cuyo final se vio marcado por los excesos y la autodestrucción.

En una entrevista con el medio argentino La Nación, Nores compartió detalles del difícil momento que vivió junto a su amigo, y cómo, a pesar de sus esfuerzos por alejarlo de su entorno de adicciones, no pudo evitar el fatídico desenlace.

"Era imposible pensar que todo iba a terminar como terminó. Liam le pedía droga a 40 millones de personas. A mí me pidió, pero no le di. Nunca probé drogas. Pero consiguió... Las filmaciones de las cámaras del hotel están allí", dijo.

Nores, quien conoció a Payne en 2019 y forjó una amistad sólida con él, no pudo frenar el avance de la adicción que consumía al intérprete de "Story Of My Life".

"El Liam que conocí era una persona muy buena, muy sensible. Un tipo brillante que era mucho más que un cantante. Siempre estaba ayudando a los demás. Pero en los últimos meses, las cosas cambiaron. Su adicción lo estaba controlando", señaló.

En septiembre, el empresario argentino invitó a Liam a acompañarlo en un viaje a Argentina, donde el cantante británico mostró una energía inusual.

"Todo parecía estar bien hasta que llegamos a Buenos Aires", aseveró Nores.

Liam Payne murió el pasado 16 de octubre tras caer del balcón de su habitación en el tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo, donde se determinó que sufrió múltiples traumatismos y hemorragias internas y externas, incluida una fractura craneal.

Antes de morir, tuvo un altercado con dos mujeres que lo acusaban de no pagarles por servicios sexuales, lo que llevó a Nores a intervenir en un intento por calmar la situación.

"Fui al hotel, Liam me dijo que me fuera, que el problema era suyo. Hasta ese momento estaba bien, así se lo ve en las filmaciones de las cámaras de seguridad. Después se encuentra con un empleado del hotel y bajó dado vuelta, sacado. Trató de escaparse. Y después me llamaron... Fue horrible, se frenó el mundo", relató Nores.

A pesar de la acusación inicial que lo señalaba como responsable de la muerte de Payne, Nores fue exonerado de los cargos.

"Es lógico que la gente busque un culpable para hacer el caso interesante. Buscaban un responsable. Lo entiendo... Sabíamos que se iba a armar un quilombo si le pasaba algo, pero no tuve miedo de ir preso", afirmó.

El padre de Liam, Geoff Payne, también expresó su dolor y frustración, responsabilizando a Nores por no haber cuidado adecuadamente a su hijo.

"El padre de Liam estaba tratando de pasar la página de la mejor manera posible. Estaba sufriendo, y entiendo que lo que dijo no tiene lógica en medio del dolor por la pérdida de su hijo", explicó Nores.

A pesar del dolor que aún lo acompaña, Nores dejó claro que, aunque la adicción de Payne lo controló, la memoria de su amigo vivirá más allá de su trágica muerte.

"Siempre ayudaba a los demás. Era una persona brillante, pero su adicción lo controló, y no pudimos salvarlo", concluyó el empresario.