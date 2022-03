´América para los americanos´

Residente lanzó "This Is Not America".

"El tema nace con esa idea de intentar promover el que se utilice la palabra América para el continente completo y que Estados Unidos se busque una palabra", dijo Residente en una entrevista telefónica desde Los Ángeles.

"Además de lo geográfico, es una cuestión simbólica de un país adoptando el nombre de un continente. Eso inconscientemente a los latinoamericanos, y al resto del continente, es como un tipo de colonización también mental y psicológica que lleva años. Es como si de momento Alemania dijera que es Europa o Marruecos dice que es África", agregó.

Una de las inspiraciones para la canción, dijo Residente, fue la obra del artista conceptual chileno Alfredo Jaar, quien en 1987 montó una instalación en Times Square, en Nueva York, titulada "A Logo for America" con un mapa iluminado de Estados Unidos y la frase "This Is Not America" (esto no es América), para protestar por el etnocentrismo estadounidense.

Otra fue la canción de Childish Gambino de 2018 "This Is America", sobre los problemas de violencia armada que Estados Unidos atraviesa. En un momento, tras citar una variedad de problemas a lo largo y ancho de la región, Residente dice en su canción: "Gambino, mi hermano, esto sí es América".

El video de "This Is Not America", lanzado el jueves por la tarde, fue codirigido por Residente y el realizador francés Gregory Orel. Mezcla imágenes capitalistas como rascacielos y vasos desechables con otras de pueblos originarios, así como creaciones fantásticas de una Estatua de la Libertad convertida en un indígena y de una pirámide mexicana en medio de Los Ángeles.

En el video también aparecen referencias a la independentista puertorriqueña Lolita Lebrón; el músico chileno Víctor Jara, asesinado durante el golpe de Estado que instauró la dictadura de Pinochet; las personas asesinadas por las fuerzas armadas colombianas conocidas como "Falsos Positivos" y un alto funcionario brasileño, inspirado en el presidente Jair Bolsonaro, que se come un filete de res y se limpia con la bandera nacional, mientras un niño indígena del Amazonas está detrás de él.

"Tiene imágenes muy poderosas, para mí el video está bien fuerte y obviamente la canción y el video se complementan perfectamente", dijo Residente.

"This Is Not America" tiene como invitadas a las gemelas franco-afrocubanas Ibeyi, Naomi Díaz y Lisa-Kaindé, quienes interpretan el coro.

"Desde que las conocí me encantaron", dijo Residente. "Trabajaron súper bien y fue bien orgánica la colaboración. No tuvimos que hacer mucho, más allá de hacer arte y fluir con lo que queríamos hacer artísticamente".

Otros colaboradores literalmente orgánicos son gusanos microscópicos. Residente usó ondas cerebrales de estos gusanos para crear armonías. El proceso comenzó contabilizando sus neuronas, asignándoles números y a su vez designando notas musicales a esos números.

Los gusanos "tienen alrededor de 302 neuronas, pero a pesar de la cantidad baja de neuronas, estos gusanos pueden hacer un montón de cosas: distinguen el calor y el frío, pueden entender cuándo hay peligro, se reproducen", dijo Residente. "Lo conecté con la idea de que, en Latinoamérica, con poco nosotros hacemos un montón de cosas".

La armonía de la onda cerebral de los gusanos se puede escuchar en la sección del coro de Ibeyi. Residente había comenzado a trabajar en la canción hace más de dos años y dijo que será parte de su próximo álbum.

Por ahora, otro de sus lanzamientos recientes, su sesión con el rapero y productor argentino Bizarrap, alcanzó el primer lugar en tendencias musicales de YouTube y acumula más de 68 millones de vistas. La canción, una "tiradera" de rap, hace referencia a sus diferencias con J Balvin. Algo que dolió en la sensibilidad millennial fue la crítica de Residente a las canciones que el artista colombiano ha hecho para Pokémon y Bob Esponja.

"A mí me gustan también, es en el contexto del rap que es gracioso", dijo el rapero boricua sobre los personajes animados. "Yo me desahogo con las letras y eso es lo que pasó".

Residente dijo que disfrutó trabajar con Bizarrap, quien a sus 23 años también ha causado sensación con sus colaboraciones con Nathy Peluso, Nicky Jam y Tiago PZK.

"Es un chamaquito bien bueno y bien inteligente y maduro. Fue bien divertido trabajar con él, la pasamos súper bien. Nada de estrés de parte de nosotros como artistas, fluimos bien", dijo el galardonado con cuatro premios Grammy y 25 Latin Grammy como solista y como miembro de Calle 13.

Residente, quien suele levantar la voz ante injusticias, lamentó la pérdida de vidas de civiles, especialmente menores de edad, por la invasión rusa en Ucrania.

"Es horrible que pase a cualquier país y así como está pasando en Ucrania le pasa a Palestina a cada rato y está bueno que todo el mundo se haga consciente de cuando ocurre", agregó haciendo referencia al conflicto palestino israelí.

Este fin de semana, Residente se presentará en el Festival Vive Latino en la Ciudad de México.