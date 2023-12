Jonathan Majors amenazó con suicidarse

En medio de su juicio, se han revelado mensajes de texto y una grabación de audio que arrojan luz sobre las acusaciones de agresión contra Jonathan Majors.

La evidencia, compartida la semana pasada durante las audiencias, muestra como Majors, de 34 años, amenazó a su ex novia Grace Jabbari, con suicidarse.

"Anoche pensé en suicidarme en lugar de volver a casa" y "Probablemente me mataré. Realmente ya no se trata de contemplar.

"Soy un monstruo. Un hombre horrible. No soy capaz de amar. Me suicidaré pronto. Ya he puesto las cosas en marcha", se lee en los mensajes.

De acuerdo a Variety, también se evidenció una conversación de septiembre de 2022, fecha en la cual aparentemente discutían por una lesión que tuvo Jabbari tuvo en la cabeza.

"Te harán preguntas y, como no creo que realmente nos protejas, podría dar lugar a una investigación incluso si mientes y sospechan algo", mandó el actor de Creed III.

"Le diré al médico que me golpeé la cabeza, si voy, le daré un día más, pero no puedo dormir y necesito analgésicos más fuertes. Eso es todo. ¿Por qué querría contarles lo que realmente pasó cuando está claro que quiero estar contigo?", contestó Jabbari.

Jonathan Majors fue demandado por su ex pareja por delitos menores de agresión y acoso. El histrión se ha declarado inocente de los cargos.