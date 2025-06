Johnny Depp rompe el silencio

A tres años de que culminara su polémico juicio de difamación en contra de su expareja Amber Heard, Johnny Depp habló, por primera vez de forma pública, sobre ese momento amargo en su carrera.

En una entrevista reciente para el diario The Sunday Times, el nominado al Óscar habló sobre cómo cambió su carrera tras el juicio contra Heard, afirmando que se sintió como una especie de foco de ataque para el movimiento MeToo.

FUE UN CAOS

"Mira, ya había llegado demasiado lejos (con el juicio). Sabía que tendría que destriparme. Todo el mundo decía: ´¡Se acabará tu carrera!´, pero no podía confiar en eso. ¿Qué se acabará? ¿La ficción que se ha extendido por todo el mundo? No, no se acabará. Si no intento representar la verdad será como si realmente hubiera cometido los actos de los que se me acusa", reflexionó el actor.

"Y mis hijos tendrán que vivir con ello; los hijos de los demás, niños que he conocido en hospitales. La noche anterior al juicio en Virginia yo no estaba nervioso. Si no tienes que memorizar diálogos, si simplemente dices la verdad, ¿por qué no apostar por ello?"

"TONTO DE AMOR"

En la entrevista, el histrión, de 62 años, quien recientemente realizó una visita sorpresa a un hospital infantil en España, se describió a sí mismo como un "tonto en el amor".

Depp se casó con la actriz de "Aquaman" en 2015, después de que la pareja se conociera en el set de "Diario de un Seductor" (2011); sin embargo, ella solicitó el divorcio al año siguiente, y el proceso se formalizó en 2017.

Durante el juicio entre ambos, que finalizó en junio de 2022, Deep recibió un gran apoyo de sus fans, pero también mucho odio por parte de activistas del movimiento MeToo.