Se arrepiente de desnudos

Amanda Seyfried habló sobre las dificultades que atravesó cuando comenzaba su carrera, pues con sólo 19 años tuvo que "caminar sin ropa interior" como uno de los requisitos para actuar, y aunque desde esa época comprendió que no era una situación normal ni correcta, la actriz no manifestó su inconformidad porque no quería perder su trabajo.

DOS DÉCADAS DE TRAYECTORIA

Seyfried comenzó su carrera hace casi más de dos décadas, cuando protagonizó la exitosa cinta "Mean Girls" en 2004, pero en una reciente entrevista para "Porter", la actriz de 36 años recordó (sin dar muchos detalles de dónde y frente a quién ocurrió) que, al año siguiente se le solicitó que caminara desnuda, y aunque reconoció que lo hizo deliberadamente, se sintió muy incómoda.

Aunque la actriz sabía que no estaba bien que se le pidiera dicha acción, la llevó a cabo para no hacer molestar a nadie y conservar su empleo, pues tenía la idea de que era la única forma de continuar en la industria del séptimo arte. A lo largo de su carrera.

Amanda ha aparecido en más de 40 películas.

"¿Estás bromeando? ¿Cómo dejé que eso sucediera?", dijo Seyfried. "Oh, ya sé por qué: Tenía 19 años y no quería molestar a nadie y quería conservar mi trabajo; es por eso", detalló a la revista.

Seyfried, que en la actualidad está nominada al premio Emmy, agregó que le habría gustado que a inicios de su carrera se recurriera a los denominados "coordinadores de intimidad", como ocurre contemporáneamente para haber evitado esa clase de episodios: "Son un requisito en el set y los actores están en una mejor posición para hablar", señaló.