Lidera nominaciones a American Music Awards

El rapero Kendrick Lamar está en la cima de las nominaciones para los American Music Awards (AMA) 2025, con un total de 10 menciones, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Colaboración del Año y Video Musical Favorito.

Además, Lamar también fue nominado en tres categorías de hip-hop, entre ellas Artista Masculino Favorito de Hip-Hop, Álbum Favorito de Hip-Hop por GNX y Canción Favorita de Hip-Hop por sus éxitos "Like That", "Not Like Us" y "Luther".

El segundo lugar lo ocupa Post Malone, quien recibió ocho nominaciones, mientras que Billie Eilish, Chappell Roan y Shaboozey obtuvieron siete nominaciones cada uno.

En el caso de Taylor Swift, quien se ha convertido en la artista con más nominaciones en la historia de los AMA, esta vez tiene seis oportunidades para sumar a su total histórico de 40 premios, según Variety. Otros artistas que también tienen seis nominaciones son Bruno Mars, Lady Gaga, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter y SZA.

La ceremonia de los AMA 2025 será presentada por Jennifer Lopez, quien además de su papel como anfitriona, se subirá al escenario para una presentación en vivo.